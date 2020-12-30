مركزي طرابلس يفند ما ورد في بيان وزارة المالية بشأن مستحقات الطلبة الدارسين بالخارج

أخبار ليبيا24

أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء أنه لا صحة على الإطلاق لما ورد في بيان وزارة المالية بخصوص مستحقات الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج.

وأضاف المصرف في بيان له أنه قام بتغطية حسابات الباب الثالث الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أنه تم تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020 وإبراقها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق أفادت اليوم الأربعاء أنه حتى تاريخه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج.