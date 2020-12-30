ليبيا.. حالات الشفاء من كورونا أكثر من حالات الإصابة لليوم الثالث على التوالي

30 ديسمبر، 2020 11:32 ص
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أخبار ليبيا24

أظهر التحديث اليومي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا فاقت لليوم الثالث على التوالي عدد الإصابات.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الثلاثاء (585) إصابة جديدة مقابل (861) حالة شفاء.

وأوضح المركز أنه تم فحص (3657) عينة من مختلف المختبرات بالمدن والمناطق الليبية خلال يوم أمس.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل (15) حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد19.

ومنذ بدء تفشي الإصابات بكورونا في ليبي، بلغ إجمالي الإصابات (99935) منها (227203) حالة نشطة و(371273) حالة تعافي و(1459) حالة وفاة.

 

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30 ديسمبر، 2020 11:32 ص
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