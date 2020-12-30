شركة سرت: تم إيقاف التسرب في خط 36 وإعادته للإنتاج

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، اليوم الأربعاء السيطرة على تسرب النفط الخام في خط 36 بوصة، الممتد من زلطن إلى البريقة عند الكيلو 112.

وأشارت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك إلى أن السيطرة على تسرب النفط الخام تمت بجهود فنيي الصيانة بالحقول، وتكاتف جميع إداراتها “صيانة الحقول، الإنتاج، السلامة والإطفاء، الصحة المهنية، الفنية، الخدمات، النقل، إدارة الصيانة بالبريقة، مراقبة الأمن الصناعي”.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تمكنت من إيقاف التسرب، وذلك بتصنيع وتركيب ضمادة بطول مترين وإيقاف التسرب وإعادة الخط للإنتاج.

ولفتت الشركة إلى أنه يتم إجراء عمليات تقييم للخط لإصدار التوصيات اللازمة، إضافة إلى شفط كميات النفط المتسربة وإعادتها للخط.