سجال بين مالية الوفاق و المركزي حول مستحقات الطلبة بالساحات الخارجية المركزي يؤكد قيامه بإحالة الأموال المخصصة والمالية تنفي ذلك

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس الفريق الاعلامي لوزارة المالية بحكومة الوفاق عمر علي تفاصيل أذونات صرف مستحقات 3100 طالب وطالبه بساحات عربية وأجنبية مختلفة.

علي قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأربعاء، إنه وردت إليهم في 23 ديسمبر الجاري من وزاره التعليم تفويضات رقم (2 و 3 و 4 و 5 ) لحوالي 3100 موفد “طالب”، لافتاً إلى أنه وفقاً للإجراءات تشرع الوزارة بتسييل الأموال، ومدير الإدارة أعطى الإذن للموظفين بتجهيز أذونات الصرف لإحالتها لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح أن الإجراءات بوزارة المالية انتهت بخصوص الموفدين الجدد الذين صدر بحقهم قرار، حتى أنهم نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالمنح الخاصة بهم، مشيراً إلى أن أذونات الصرف بحاجة لتغطية مالية للحساب ويقابله تغطيه الحساب، مصرف ليبيا المركزي لم يغطي الحساب.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أصدر بيان قال فيه بأنه غطى حسابات الباب الثالث الذي يشمل أذونات منح الطلبة بالخارج، كرد منه على بيان وزارة المالية بحكومة الوفاق التي أكدت أن المصرف المركزي لم يغطِّ حسابات الخزانة العامة لتنفذ أذونات مستحقات 3100 طالب وطالبه بالخارج.