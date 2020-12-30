إعلاميي وصحفيي بنغازي يستنكرون قرار الحكومة بتخصيص مقر الإذاعة المحلية ليكون مقرًا لمجلس النواب

أخبار ليبيا24

استنكر إعلاميي وصحفيي ومثقفي مدينة بنغازي قرار الحكومة الليبية القاضي بتخصيص مقر إذاعة بنغازي المحلية الوقع في طريق المطار ليكون مقرا لمجلس النواب.

وأكد إعلاميي وصحفيي بنغازي في بيان لهم أن قرار الحكومة بتخصيص مقر لإذاعة ليكون مقرا لمجلس النواب يعد تهميشاً وانتقاصاً من دور إذاعة بنغازي المحلية رائدة الإذاعات في ليبيا.

وشدد إعلاميي وصحفيي ومثقفي مدينة بنغازي على رفضهم لمثل هكذا إجراءات مجحفة، كما حدث الآن لمقر (إذاعة بنغازي المحلية) الذي خصص لها منذ سنة 2008.

ولفت إعلاميي وصحفيي بنغازي إلى أن هذا الأمر يدعو للاستغراب أن المقر مصمم فنيًا وهندسيًا كمبنى إذاعي يحتوي على استوديوهات مسموعة ومرئية ولا يصلح أن يكون مقرًا لمجلس النواب.

وطالب إعلاميي وصحفيي ومثقفي مدينة بنغازي الجهات الرقابية والقضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها لإحقاق الحق وإيقاف هذا القرار التعسفي.