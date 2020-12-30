الثني يفتتح مقر إدارة المحاماة العامة بنغازي المقر تم تجهيزه وفقًا لأعلى المواصفات خدمة لهذه الشريحة الهامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء مقر إدارة المحاماة العامة في مدينة بنغازي بعد صيانته من الأضرار التي لحقت به إبان الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة .

وشهد مقر إدارة المحاماة العامة بعد صيانته من جهة الاختصاص، تجهيزا حديثا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لأعلى المواصفات خدمة لهذه الشريحة الهامة.

ويأتي هذا التجهيز في إطار دعم رئيس الحكومة للعمل القضائي، معربا عن أمله لهذه السلطة الاستمرار فى العمل بالشكل المطلوب.

وحضر إلى جانب الثني مراسم الافتتاح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح عبدالقوي، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأ صقر بو جواري، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.

كما حضر رئيس إدارة المحاماة العامة بنغازي فريحة الشركسي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي الأستاذة مقبولة الشريف، ورئيس فرع إدارة القضايا عزالدين الغرابي، ورئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف وعدد من السادة أعضاء إدارة المحاماة العامة.