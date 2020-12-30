الثني يفتتح مقر إدارة المحاماة العامة بنغازي

الثني يفتتح مقر إدارة المحاماة العامة بنغازي
المقر تم تجهيزه وفقًا لأعلى المواصفات خدمة لهذه الشريحة الهامة
أخبار ليبيا 24 – خبر
افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء مقر إدارة المحاماة العامة في مدينة بنغازي بعد صيانته من الأضرار التي لحقت به إبان الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة .
وشهد مقر إدارة المحاماة العامة بعد صيانته من جهة الاختصاص، تجهيزا حديثا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لأعلى المواصفات خدمة لهذه الشريحة الهامة.
ويأتي هذا التجهيز في إطار دعم رئيس الحكومة للعمل القضائي، معربا عن أمله لهذه السلطة الاستمرار فى العمل بالشكل المطلوب.
وحضر إلى جانب الثني مراسم الافتتاح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح عبدالقوي، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأ صقر بو جواري، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.
كما حضر رئيس إدارة المحاماة العامة بنغازي فريحة الشركسي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي الأستاذة مقبولة الشريف، ورئيس فرع إدارة القضايا عزالدين الغرابي، ورئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف وعدد من السادة أعضاء إدارة المحاماة العامة.