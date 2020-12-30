الثني يطلع على سير عمل وزارة التعليم الثني يشدد على ضرورة تطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين لمواكبة العصر

أخبار ليبيا 24 – خبر

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور فوزي بومريز.

وناقش الثني مع وزير التعليم نسب إنجاز المشاريع بالوزارة خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة بصدد افتتاح مبنى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي، وعدد من المنشآت التعليمية.

وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم، مطلعًارئيس الحكومة على التقرير الختامي للوزارة .

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.