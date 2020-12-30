الثني يطلع على سير عمل وزارة التعليم
الثني يشدد على ضرورة تطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين لمواكبة العصر
أخبار ليبيا 24 – خبر
اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور فوزي بومريز.
وناقش الثني مع وزير التعليم نسب إنجاز المشاريع بالوزارة خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة بصدد افتتاح مبنى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي، وعدد من المنشآت التعليمية.
وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم، مطلعًارئيس الحكومة على التقرير الختامي للوزارة .
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.