البعثة الأممية: القطاع الصحي في ليبيا يعاني

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم، تأثير جائحة كورونا على عمل الأمم المتحدة، خصوصا في بلد مثل ليبيا، التي وصل عدد الإصابات بها إلى 98 ألفا و913 حالة، في ظل قطاع صحي يعاني بشكل كبير.

علم قال في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن الجائحة لم تُثنِ الأمم المتحدة ووكالاتها عن الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين، ودعم الجهات المختصة لمجابهة هذه الوباء.

وأضاف أنه رغم معوقات السفر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن البعثة نظمت خلال الأشهر الماضية سلسلة من اللقاءات المحورية والعامة، وكانت ثمة لقاءات مباشرة، مع الالتزام التام بكل البرتوكولات الصحية، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وأوضح أن رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، ترأست مختلف الاجتماعات المباشرة عبر الاتصال المرئي، وزارت عددا من العواصم الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، في سبيل حشد الدعم اللازم لإنهاء الحرب في ليبيا، والأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وبيّن أن أبرز اللقاءات الليبية المباشرة كان في جنيف للجنة العسكرية المشتركة 5+5، والذي أفضى إلى توقيع وقف لإطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي، وكذلك اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس التي نتج عنها خريطة طريق سياسية لمرحلة ما قبل الانتخابات، وأيضا تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر 2021م.

وذكر أنه رغم التحديات الفنية والتقنية للاجتماعات عبر الاتصال المرئي التي تتعلق بجودة الاتصال، يواصل الملتقى السياسي الليبي أعماله عبر الاتصال المرئي منذ انتهاء الجولة الأولى المباشرة في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي، وينطبق الأمر ذاته على بقية المسارات الرئيسية والمسارات الموازية، وفقا لتأكيده.