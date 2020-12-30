اعتبارا من الجمعة المقبل .. استئناف الرحلات من مطار مصراتة أول رحلة ستكون رحلة لشركة الأجنحة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مطار مصراتة الدولي اليوم الأربعاء عن استئناف رحلاته بعد غد الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من تحوير صالة القادمين.

المطار في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضح أن أول رحلة ستكون رحلة لشركة الأجنحة الليبية الجمعة الموافق الأول من يناير من العام الجديد، وهو موعد مباشرة مطار مصراتة الدولي لاستئناف رحلاته .

وأشار ت إدارة المطار إلى أنه ستكون هناك رحلة استثنائية لخطوط الأجنحة الليبية بحيث تكون وجهتها مصراتة تونس- تونس مصراتة، فيما سيتم الإعلان عن الجدولة الخاصة بالمطار فور توفرها.

وكان مدير عام مطار مصراتة الدولي، عادل قزيط، أكد أن عودة الرحلات الجوية من وإلى المطار في مطلع يناير المقبل.

قزيط أوضح ، في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن عودة الرحلات الجوية مرهون بالشركات، مشيرا إلى أن المطار سيكون جاهزا لاستقبال وانطلاق الرحلات الجوية بعد توقفها عقب احتراق صالة الركاب.