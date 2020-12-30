إعطاء الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا-أكسفورد في بريطانيا

30 ديسمبر، 2020 9:51 ص
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أخبار ليبيا24

أعطت الهيئة الطبية البريطانية الخاضعة للسلطة التنفيذية، الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الذي أنتجته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع أكسفورد في الحالات الطارئة.

وقالت صحيفة “ذا غارديان” إن الترخيص المطلوب سيفتح الباب أمام تسريع عمليات التطعيم، خاصةً في دور المسنين، حيث هناك الآلاف من الناس الذي يقدر أنهم سيتلقون اللقاح.

والمشرفون على إنتاج لقاح أسترازينيكا-أكسفورد كانوا قد أعلنوا سابقا إنه فعال بنسبة 70 بالمئة، وكذلك رجح المدير التنفيذي للشركة السويدية-البريطانية فعاليته ضدّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي سجّلت بداية في بريطانيا.

ويستخدم لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ما يعرف باسم “الناقل الفيروسي”، وذلك باستخدام فيروسات معدلة جينيا لإيصال الشحنات الجينية إلى الخلايا وإعطائها تعليمات حول كيفية محاربة “سارس كوف 2″. مثل ” حصان طروادة”.

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30 ديسمبر، 2020 9:51 ص
23

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