أمن طرابلس تعلن القبض على ساحر الـ “واتساب”

وأشارت المديرية إلى أنه بعد جمع المعلومات و التحري عليه تم إعداد كمين محكم و ضبطه متلبسا ً و بالاستدلال معه اعترف بأنه يتعامل مع شخص آخر بدولة السنغال يقوم بأعمال السحر و الشعوذة.

وذكرت مديرية أمن طرابلس أن الساحر أقر بأنه يقوم باستلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين يزعم لهم بأنهم مسحورين ويرسلهم إلى دولة النيجر و من ثم إلى دولة السنغال.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه من إحالة لمركز شرطة غوط الشعال تمهيداً لإحالته للنيابة من حيث الاختصاص.