وزير الخارجية التركي:لا يحق لأحد مطالبتنا بالخروج من ليبيا
أخبار ليبيا24
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يحق لأحد مطالبة بلاده بالخروج من ليبيا.
وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها لحكومة الوفاق.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أكد خلال كلمة ألقاها في احتفالية بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، أنه لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا.
وطالب حفتر الجيش التركي بالرحيل والجلاء سلمًا وطوعا أو حربًا بقوة السلاح ما دامات تركيا ترفض إحلال السلام في ليبيا.
وقال القائد العام، “انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب”، مشيرا إلى أن تركيا ومرتزقتها مستمرون في التحشيد للحرب، الحرب التي إذا أطلقت أول رصاصة فيها فليستعدوا للموت المحقق.
وأشار إلى أن “القوات المسلحة جنحت للسلم واستجابت للمجتمع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار على أمل أن يراعي العام طموحات الليبيين المشروعة ويفرض السلام ويوقف المعتدي”.
وتابع، إن “المعتدي لم يوقف إرسال المرتزقة والسلاح بأنواعه معلنا الحرب على الليبيين، ومتحديا الإرادة الليبية ومستهينا بالقيم الإنسانية”.