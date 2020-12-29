وزير الخارجية التركي:لا يحق لأحد مطالبتنا بالخروج من ليبيا

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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يحق لأحد مطالبة بلاده بالخروج من ليبيا.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها لحكومة الوفاق.