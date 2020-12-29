عضو لجنة (5+5): تبادل لـ 6 محتجزين في منطقة الشويرف

أخبار ليبيا24 قال عضو لجنة (5+5) العقيد مصطفى يحيى اليوم الثلاثاء إن تبادلًا لعدد 6 محتجزين جرى بين الطرفين في منطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا مساء أمس الإثنين.

وأوضح يحي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن عملية التبادل لن تتوقف حتى يعود كل محتجز إلى ذويه ومدينته.

ولفت إلى أن عمليات التبادل هي امتداد لجهود الخيرين من أبناء الوطن والذين يعملون على وقف نزيف الدم والاقتتال، وتنفيذ اتفاق لجنة العشرة.