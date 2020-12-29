عبد العزيز: من يحتجون على زيارة الوفد التركي “زبالة” عبد العزيز: من حق الأتراك الاحتفال في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المبعوث الشخصي لنوري بوسهمين رئيس تيار يا بلادي، وعضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، الاحتجاجات الليبية على زيارة وفد تركيا برئاسة وزير دفاعها خلوصي أكار، إلى طرابلس ولقاء مسؤوليها وتقديم العروض الفنية والأغاني له.

عبد العزيز رأى، في تسجيل مرئي له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من الطبيعي أن يأتي الوفد التركي إلى طرابلس ويأكل ويشرب ويحتفل مع أهلها في زهوة ويتم الترحيب به، معتبرا أن الأتراك كانوا السبب الرئيسي في انتصار“مليشيات” حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني، زاعما أنهم ساعدوهم في الدفاع عن بيوتهم ومقدراتهم.

واعترف بأن الطيران التركي لم يتوقف إلى طرابلس، محملا بالسلاح والعتاد، قائلا “بعض الليبيين أصبحوا مضحكة، ولن يأتي أحد عبر التاريخ يلوم من يشكر في الأتراك الذين دافعوا عن بيوتنا، بعدما دخلها أنصار حفتر ووصلوا غرف نومنا وملابسنا وملابس نسائنا”، حسب زعمه .

وواصل “بعد كل هذا تطلب مني مشكرش الحليف التركي وأبوس خدوده كمان”، متهما الذين ينتقدون زيارة الأتراك إلى طرابلس بالزبالة، قائلا “أهلا وسهلا يا عمي وزير الدفاع ويا عمي رئيس المخابرات”.

وأجرى وزير الدفاع التركي، زيارة إلى العاصمة طرابلس، السبت الماضي، واستهدفت الزيارة مشاركته في تخريج الدفعة “50” من عناصر الوفاق، ضمن مليشيات البنيان المرصوص، بعد تدريبهم لمدة عامين، بقاعدة أبوستة البحرية.

والتقى الوفد التركي بقيادة أكار كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا، وعقدوا اجتماعات مشتركة، وأقيمت لهم بعدها الحفلات والأغاني.