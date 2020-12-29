تضامنا مع الأهلي بنغازي والاتحاد .. المدينة يجمد لعبة الدراجات قرار الإسقاط فيه إجحاف كبير ودوافع شخصية من قبل رئيس اتحاد الدراجات

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن مجلس إدارة نادي المدينة والجمعية العمومية بالنادي اليوم الثلاثاء تجميد لعبة رياضة الدراجات بالنادي .

نادي المدينة أوضح في بيان له أن هذا القرار جاء تضامن مع ناديي الأهلي بنغازي، والاتحاد الذي تم إسقاط عضويتهم من الجمعية العمومية للاتحاد العام للدراجات في اجتماع الجمعية العمومية، الذي أقيم اليومين الماضيين بمدينة مصراتة .

وأشار بيان نادي المدينة أن القرار إسقاط النادي الأهلي بنغازي والاتحاد فيه إجحاف كبير ودوافع شخصية من قبل رئيس اتحاد الدراجات في حق مؤسسات رياضية تعتبر من مؤسسي لعبة الدراجات، وسبق لهم أن قدموا الكثير من أجل تطوير اللعبة .

وتابع البيان “الأهلي بنغازي، والاتحاد قدموا أبطال كانت لهم صولات وجولات مع المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات السنية للدراجات” .

واستنكرت إدارة نادي المدينة القرار ، مؤكدة أنها تدين متخذيه، مطالبة كل أهل اللعبة للتدخل وتجميد نشاط اللعبة في كل الأندية والأعضاء بالجمعية العمومية إلى حين عودة هذين الناديين إلى مكانهم الطبيعي .