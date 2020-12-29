تصفية أحد عناصر قوة الردع في طرابلس

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كشف مصدر مطلع أن مسلحون أقدموا أمس الإثنين على تصفية أحد عناصر “قوة الردع الخاصة” بعد أن استهدفوه بوابل من الرصاص.

وأضاف المصدر أن المسلحين استهدفوا خالد مفتاح عرعارة من مواليد 1987 ومن سكان سوق الجمعة في طرابلس أحد عناصر “قوة الردع الخاصة” التي تتخذ من قاعدة معيتيقة تمركزًا لها.

وأكد المصدر أن المسلحين أقدموا أثناء قيادتهم مركبة مدنية بفتح النار على عرعارة فأردوه قتيلًا ليلة الإثنين.

وكان مسلحون أقدموا السبت على تصفية كابتن طيار أحمد المبروك أحمد المبروك دون معرفة الأسباب أو تحديد الفاعلين.

وأشار المصدر إلى أن “المبروك” من سكان محلة “البراشيش” في غريان ويقيم في مدينة طرابلس، لافتًا إلى أنه خريج دفعة 33 من الأكاديمية الجوية.