النف يتهم وزارة التعليم بإيداع أموال في حسابات خاصة بمدراء المدارس

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اتهم رئيس نقابة المعلمين على مستوى البلاد عبدالنبي النف، وزارة التعليم في الحكومة الليبية بأنها تقوم بعمليات تتجاوز القانون من خلال إيداع أموال في حسابات خاصة بمدراء المدارس.

وأضاف النف – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن عملية الإيداع في حسابات المدراء الخاصة عملية تشبه الرشوة والابتزاز حتى يبدأ العام الدراسي الجديد ومحاولة منها لكسر اعتصام المعلمين المستمر في أغلب مناطق البلاد.

وأوضح رئيس النقابة أن وزارة التعليم قامت بإيداع أموال مخصصة للعملية التعليمية في حسابات خاصة بمدراء المدارس في محاولة منها لبداية العام الدراسي الجديد والتأثير على قرارات مدراء تلك المؤسسات.

وأشار النف إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة مخالفة للقانون وتتجاوز الصلاحيات، حيث أن الأمول الخاصة بالعملية التعلمية يجب أن ترصد في حسابات المدارس أو مراقبات التعليم وليس في حسابات أشخاص من أجل التأثير على قراراتهم ضد إرادة المعلمين على مستوى البلاد.

وذكر رئيس النقابة أن الوزارة نجحت في حياكة المؤامرة ضد اعتصام المعلمين من خلال منح الأموال لبعض الطامعين من المدراء من أجل فتح المدارس واستقبال التلاميذ.

ولفت النف إلى أن وزارة التعليم في الحكومة الليبية تمارس أساليب ملتوية لتحقيق مصالح ضيقة بعيدًا عن مصالح المعلمين.

وأكد بأن الاعتصام لا يزال مستمرًا رغم استقبال بعض المدارس للتلاميذ، حيث أنه لا يرى عودة قريبة للعملية التعلمية في حال لم تتحقق مطالب المعلمين في تطبيق قرار زيادة المرتبات.