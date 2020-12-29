المرصد السوري: تركيا أوقفت عمليات إعادة المرتزقة السوريين من ليبيا

29 ديسمبر، 2020 1:22 ص
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أخبار ليبيا24

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن تركيا أوقفت عمليات إعادة المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم لدعم صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية إلى بلادهم منذ حوالي شهر ونصف.

وأضاف المرصد عبر موقعه الرسمي أن تركيا ما زالت تتمسك ببقاء نحو 8000 مرتزق، رغم توقف المعارك بين طرفي الصراع وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكانت تركيا قد دعمت حكومة الوفاق بأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين شاركوا في أعمال القتال التي شهدتها العاصمة طرابلس إبان معارك تطهير المدينة من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية. 

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29 ديسمبر، 2020 1:22 ص
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