السني: الانفتاح السياسي مع الدول شيء طبيعي في الدبلوماسية الحديثة

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اعتبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أن الانفتاح السياسي وفتح الآفاق للتواصل مع الدول والقوى المختلفة لحل الأزمة شيء طبيعي في الدبلوماسية الحديثة، مشترطًا أن تكون العلاقة ندية ويتم مكاشفة تلك الدول بأخطائها.

وقال السني، في تغريدة على تويتر، “علينا أن نتذكر أن صمود وتضحيات شبابنا ضد المشروع العسكري وحكم الفرد، هو ما خلق هذا التوازن والمناخ السياسي الجديد”.

وأضاف، أن “وجود علاقة ندية مع الآخرين تكون بتوحيد الصف الداخلي نحو هدف واحد: احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، بناء الدولة المدنية، تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة من قتل الليبيين”.

وقال السني، إن “سياسة بعض الدول في دعم منطقة عن أخرى فشلت، ومحاولة بعض الساسة فتح قنوات تواصل لمصلحة شخصية آنية ستفشل أيضًا”.