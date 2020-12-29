الجلاء ببنغازي يستلم جثّة مجهولة الهوية وهذه التفاصيل

أخبار ليبيا24

تسلّم، مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، جثة مجهولة الهوية عثر عليها مرمية بشارع عشرين وسط بنغازي.

وقالت، مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريحات لأخبار ليبيا24، اليوم الثلاثاء، إن الجثة عليها آثار ضرب في الرقبة وحروق بالساقين، مؤكدين أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة ولم يتعرف عليه أحد حتى هذه اللحظة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم عرض الجثة على الطب الشرعي، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا إلى أنه لم يتم دفنها، بسبب أنها مجهولة الهوية، وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.