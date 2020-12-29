الثني يناقش نسب إنجاز المشاريع ببلدية البريقة
الثني يشدد على ضرورة الإسراع بتجهيز المستشفى في البريقة
أخبار ليبيا 24 – خبر
استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة عبدالله الثني الثلاثاء وفدا من أعيان ومشائخ وحكماء بلدية البريقة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي.
كما حضر اللقاء وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي وعميد بلدية البريقة ناصر عطية ومندوب عن جامعة النجم الساطع.
وناقش الثني مع الوفد سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها وأهمها الطريق الرابط بين أجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم.
كما ناقش سير عمل القطاع الصحي موجها بالإسراع في إتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب.
وبحث الاجتماع آليات صيانة الطرق المتهالكة داخل المدينة، فيما أكد الثني العمل على حل كافة مختنقات البلدية.
وأثنى الوفد على دور الحكومة وما تقدمه من خدمات لصالح البلدية.