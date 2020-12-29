الثني يناقش نسب إنجاز المشاريع ببلدية البريقة الثني يشدد على ضرورة الإسراع بتجهيز المستشفى في البريقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة عبدالله الثني الثلاثاء وفدا من أعيان ومشائخ وحكماء بلدية البريقة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي.

كما حضر اللقاء وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي وعميد بلدية البريقة ناصر عطية ومندوب عن جامعة النجم الساطع.

وناقش الثني مع الوفد سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها وأهمها الطريق الرابط بين أجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم.

كما ناقش سير عمل القطاع الصحي موجها بالإسراع في إتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب.

وبحث الاجتماع آليات صيانة الطرق المتهالكة داخل المدينة، فيما أكد الثني العمل على حل كافة مختنقات البلدية.

وأثنى الوفد على دور الحكومة وما تقدمه من خدمات لصالح البلدية.