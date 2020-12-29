التعاون يتعاقد مع أسماء واعدة لقيادة الفئات السنية

أخبار ليبيا24

تعاقدت إدارة نادي التعاون رسمياً أمس الإثنين مع طاقم الفني جديد للإشراف على الفئات السنية بالنادي خلال الموسم الحالي 2020-2021.

وسيشرف المدرب الوطني محمود الزياني على تدريبات فريق الأواسط ، ومصطفى الشويهدي على فريق الأشبال، والمدرب محمد أقحيزان على فرق البراعم .

و سبق للمدربين وأن خاضوا عدة تجارب حيث أشرف الزياني فيما سبق على فرق الفئات السنية لأندية النصر والأهلي بنغازي والنجمة والوحدة العربية والهدف ، كما عيّن مؤخراً كمحاضر باللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

من جانبه عمل الشويهدي كمدرب لفئة الأشبال بنادي النصر خلال الثلاثة أعوام الأخيرة وحقق نتائج جيدة.

ويستلم الطاقم الفني الجديد مهامهُ بداية الأسبوع القادم استعداداً لانطلاق دوري الفئات السنية بالاتحاد الفرعي بنغازي .