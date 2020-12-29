ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود

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ارتفعت، العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود.

وتذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم فبراير من عام 2021 بنسبة 0.25% لتتداول عند مستويات 47.84 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.72 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم فبراير المقبل 0.14% لتتداول عند 51.09 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.02 دولارًا للبرميل.