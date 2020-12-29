أطباء مراكز العزل يطالبون الرئاسي بإعادة النظر في القرار رقم “787”

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب أطباء مراكز العزل المخصصة لحالات فيروس كورونا المستجد بطرابلس المجلس الرئاسي والجهات السيادية إعادة النظر في القرار رقم “787” للعام 2020 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وإعادة إدارة هيكلة مراكز العزل لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المصابين من عناصر ذوي الخبرة والتخصص بالجائحة .

وقال الأطباء في بيان لهم – اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخه منه – إن توفير الحماية و الدعم اللوجيستي لمراكز العزل والفلتره، وإلغاء قرار طرد العناصر الطبية والطبية المساعدة من أماكن التسكين المخصصه لهم وضمان تسكين للعناصر لحين انتهاء الجائحة .

الأطباء المحتجون دعوا في بيانهم، إلى إبرام عقود استخدام للعناصر الطبية والطبية المساعدة لضمان حقوقهم وتغلب على عزوف العناصر الطبية لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن، وصرف المستحقات المتراكمة منذ ستة أشهر، وتوفير تأمين طبي شامل للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بمراكز العزل والفلتره نظراً لإصابة عدداً منهم ومنهم من توفته المنيه .

واشتكى الأطباء من عدم توفير غرف عمليات للمصابون بفيروس كورونا، وعدم تمكين المتعافين من تلقي الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة، أو مراكز متخصصة بحالات الشفاء.

وطالب الاطباء بإيجاد آليه مناسبة لإجراء مسحات مستعجلة للحالات الطارئة وإجراء المسحات للمسافرين نظراً للوضع المهين للمواطن بسبب شح المسحات والإمداد الطبي وبمراكز الفلتره، كما طالبو بتسديد مستحقات الشركات العامله في مجال التعقيم ومكافحة العدوى لضمان استمرار العمل وسلامة العنصر الطبي من الإصابة، وتوفير سيارات إسعاف وسيارات نقل جثامين من مراكز العزل، وإيجاد آلية لتسليم العينات واستلام النتائج من أماكن الفلترة إلى الجهات المعنية بالنتائج.

ووجهه الأطباء نداء أخير للمجلس الرئاسي حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة العناصر الطبية والطبية المساعدة سيضطرون لعدم تقديم الخدمات الرعاية الصحية لمرضى فيروس كورونا المستجد.