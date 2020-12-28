طقطق يتعافى من كورونا ويبدأ في خوض التمارين مع مصر المقاصة

28 ديسمبر، 2020 7:20 م
0

أخبار ليبيا24

أعلن نادي مصر المقاصة، اليوم الإثنين، تعافي لاعبه  الليبي، مفتاح طقطق، من فيروس كورونا.

وكان طقطق، قد أصيب بكورونا، الأمر الذي أبعده عن المشاركة في صفوف فريقه بالجولات الأربع الماضية بالدوري المصري الممتاز.

ولفت نادي مصر المقاصة البورسعيدي، إلى بدء مشاركة النجم الليبي، في تدريبات الفريق وانضمامه للقائمة التي تضم 23 لاعبًا للسفر لمحافظة البحر الأحمر، استعدادًا لخوض مباراة الجونة، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة للدوري.

ولعب طقطق لصفوف المصري البورسعيدي الموسم الماضي قبل أن ينتقل هذا الموسم لمصر المقاصة.

الوسوم
28 ديسمبر، 2020 7:20 م
0

مقالات ذات صلة

استمرار اعتصام المدارس في طبرق وما جاورها

28 ديسمبر، 2020 7:02 م

بعد وصول ناقلة جديدة.. تصدير 24 ناقلة نفط من ميناء الحريقة بعام 2020

28 ديسمبر، 2020 6:48 م

اللجنة القانونية بالحوار السياسي الليبي تعقد اجتماعها الثاني في حضور السايح

28 ديسمبر، 2020 6:23 م

المصرف المركزي يبحث الضوابط الجديدة المتعلقة ببيع النقد الأجنبي

28 ديسمبر، 2020 5:30 م
زر الذهاب إلى الأعلى