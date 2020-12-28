طقطق يتعافى من كورونا ويبدأ في خوض التمارين مع مصر المقاصة

أخبار ليبيا24

أعلن نادي مصر المقاصة، اليوم الإثنين، تعافي لاعبه الليبي، مفتاح طقطق، من فيروس كورونا.

وكان طقطق، قد أصيب بكورونا، الأمر الذي أبعده عن المشاركة في صفوف فريقه بالجولات الأربع الماضية بالدوري المصري الممتاز.

ولفت نادي مصر المقاصة البورسعيدي، إلى بدء مشاركة النجم الليبي، في تدريبات الفريق وانضمامه للقائمة التي تضم 23 لاعبًا للسفر لمحافظة البحر الأحمر، استعدادًا لخوض مباراة الجونة، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة للدوري.

ولعب طقطق لصفوف المصري البورسعيدي الموسم الماضي قبل أن ينتقل هذا الموسم لمصر المقاصة.