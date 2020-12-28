ضبط مروجي حبوب هلوسة في العزيزية

أخبار ليبيا 24

تمكنت تحريات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لداخلية الوفاق من ضبط عصابة تروج حبوب الهلوسة نوع “لاريكا” في العزيزية جنوب طرابلس.

وأوضحت داخلية الوفاق في بيان لها، أنه بعد ورود معلومات مصدرية إلى أعضاء التحري عن قيام شخص ليبي الجنسية من مدينة العزيزية بالاتجار بأقراص الهلوسة ومن خلال المتابعة والتحري تم اختراق التشكيل العصابي والاتفاق مع أحد أفراده على شراء كمية من أقراص الهلوسة نوع “لاريكا” تقدر بعدد “8000” شريط مقابل مبلغ مالي “300” ألف دينار ليبي ليتم ضبطه متلبساً.

وقالت الوزارة بأن المشتبه به اعترف بأن شقيقه هو من يقوم بتوفير الأقراص، مشيرة إلى أنه تم إعداد كمين محكم وتم ضبطه أيضاً وبالاستدلال معه اعترف بوجود كمية أخرى من أقراص الهلوسة من ذات النوع تقدر بحوالي “1200” شريط بداخل منزل في منطقة “جنزور”.

وبعد التحقيق والاستدلال تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتم إحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.