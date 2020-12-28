صنع الله يطالب معهد النفط الليبي بعقد شراكات مع بيوت الخبرة العالمية

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله معهد النفط الليبي بعقد شراكات مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع لاستعراض النشاط السنوي للمعهد، والأعمال المنجزة للعام 2020، والمزمع تنفيذها والميزانية المقترحة للعام المقبل، إضافة إلى عرض تقرير هيئة المراقبة، وما ورد به من ملاحظات والردود عليها، وفق بيان المؤسسة اليوم الاثنين.

وقال صنع الله أن المعهد يمتلك إمكانات بشرية كبيرة ينبغي استغلالها بشكل أمثل ليكون للمعهد مكانته واسمه بين المعاهد العالمية، مطالبا بإعطاء فرصة للشباب الذي يمتلك القدرة على الإنجاز في إدارة أقسام وإدارات المعهد.

من جانبه أوضح رئيس لجنة إدارة المعهد الدكتور منصور امطير أن المعهد يسعى للقيام بحملة تسويقية لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وتقديم دراسات مكمنية متكاملة، عن طريق مكتب دراسة علوم الأرض، مشيرا إلى السعي للدخول في التصنيف العالمي للمشاريع البحثية والشراكة الحقيقية مع مؤسسات عالمية مرموقة.