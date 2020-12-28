صحة المؤقتة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، توجيهاته العاجلة لمديري الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات، بإجراء زيارات ميدانية تفقدية لكافة المؤسسات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وشدّد وزير الصحة على ضرورة التأكيد على حالة جاهزية المؤسسات لاستقبال الطلبة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المُوصي بها من قبل اللجنة العليا والاستشارية.

بالإضافة إلى تطبيق الفريق الزائر لاستمارة فحص تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات، والتي يتم إدخال بياناتها ببرنامج رصد والتقصي ليتم من خلالها تحليل نتائج الزيارات، ومدى ملائمة المؤسسات لاستقبال الطلبة، من خلال تعبئة الاستمارات بالمقارنة مع الكثافة الطلابية في كل مدرسة.