شكري وسيالة يبحثان دعم الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، ووزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، تطورات الملف الليبي ودعم الاستقرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق محمد القبلاوي؛ أن شكري، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع سيالة، لبحث الملف الليبي.

وأوضح القبلاوي أن شكري أعرب عن تقديره لاستقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس، مؤكدا حرص القاهرة على استمرار التعاون بين الجانبين، معربًا عن أمله في أن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه.

وكانت قد استقبلت حكومة الوفاق في طرابلس، الأحد، وفدًا مصريًا رفيع المستوى، ترأسه نائب مدير جهاز المخابرات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.