بلدي سرت يعلن وصول قافلة امدادات مجانية من قبل القيادة العامة للجيش

28 ديسمبر، 2020 4:34 م
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أخبار ليبيا24

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت، أنهم على موعد صباح يوم غد الثلاثاء، لاستقبال أول قافلة تحوي امدادات وقود وغاز طهى وسلع تموينية وأدوية ومعدات طبية مقدمة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، هدية مجانية   لأهالي مدينة سرت.

وأوضح المجلس البلدي سرت، أن القافلة محملة بعدد كبير من الخدمات الأساسية لمدينة سرت، لافتًا إلى أنه ستكون هناك مراسم لاستقبال القافلة بجزيرة مدخل سرت قرب الحديقة طريق بنغازي الجفرة.

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28 ديسمبر، 2020 4:34 م
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