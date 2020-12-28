بعد وصول ناقلة جديدة.. تصدير 24 ناقلة نفط من ميناء الحريقة بعام 2020

أخبار ليبيا24-خاص

رست، اليوم الإثنين، بميناء الحريقة النفطي، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، ناقلة نفط لشحن مليون برميل نفطي إلى الصين.

وقال، مراقب ومصفاة طبرق، رجب سحنون، لأخبار ليبيا24، إن الناقلة النفطية “ليفيغار توليرو” رست بالميناء بطبرق لشحن مليون برميل إلى الصين”.

وكشف سحنون، أن هذه الناقلة هي رقم (24) خلال عام 2020 ورقم (21) بعد أن تم رفع القوة القاهرة على الميناء من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر الماضي.

وتستقبل خزانات ميناء الحريقة النفط الخام من حقلي السرير ومسلة عبر أنابيب بطول 513 كيلو مترا وقطر 34 بوصة.

وقد تم تصدير 3 نواقل خلال شهر يناير الماضي، قبل إعلان القوة القاهرة على الميناء، والذي توقف لمدة 8 أشهر، حتى عاد للتصدير في سبتمبر الماضي.