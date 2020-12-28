بحث تعزيز التعاون بالدراسات الدبلوماسية بين الوفاق وأكرانيا

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أجرى نائب مدير إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، بخارجية حكومة الوفاق، عياد مسعود البي، زيارة رسمية إلى الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية بجمهورية أوكرانيا رفقة القائم بأعمال السفارة الليبية، عادل عيسى.

وقال خارجية حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، إن هذه الزيارة تأتي بناء على تعليمات، وزير الخارجية، محمد سيالة، القاضية بضرورة توثيق الصلة بين المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية المناظرة.

وأضافت، أنه تم خلال الزيارة تناول عدد من القضايا مع مدير الأكاديمية الأوكرانية، أبرزها التواصل المنتظم وتعزيز التعاون بين الطرفين في تدريب كوادر السلك الدبلوماسي لما لذلك من دور مهم وبارز في إعادة تأهيل السلك الدبلوماسي.