المصرف المركزي يبحث الضوابط الجديدة المتعلقة ببيع النقد الأجنبي

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق عمر الكبير، اليوم الإثنين، مع مدراء الإدارات المعنية بالمصرف لمناقشة الضوابط الجديدة المتعلقة ببيع النقد الأجنبي.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع بحث الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الصادر مؤخرًا بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وكان، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، قد قرر توحيد سعر صرف الدينار الليبي، مقابل الدولار الأمريكي، عند 4.48 دنانير للدولار الواحد، والذي يبلغ سعر صرفه الحالي 1.34 دينار.

وأوضح المجلس، في بيان، أن التوصية بتعديل سعر الصرف، يعني أن الدينار يعادل 0.1555 وحدة سحب خاصة، أي أن الدولار سيصرف بـ 4.48 دنانير.

وأكد، أن دخول القرار حيز التنفيذ سيكون اعتبارا من 3 يناير 2021 المقبل.

وبيّن، أن سعر الصرف سيكون معمولا به في مختلف أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية داخل البلاد وخارجها.