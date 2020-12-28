اللجنة القانونية بالحوار السياسي الليبي تعقد اجتماعها الثاني في حضور السايح

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عقدت اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الإثنين، اجتماعها الثاني عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز، إضافة إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اجتماع اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، تمحور حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وذكرت، أن اللقاء استضاف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لافتًا إلى أن السايح استعرض، اجراءات بناء القدرات في المفوضية، كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط اجراؤه في 24 ديسمبر2021، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.