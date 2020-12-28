الكشف عن قائمة المنتخب الوطني للمحليين

أخبار ليبيا 24

استدعى الطاقم الفني للمنتخب الوطني للمحليين، اليوم الاثنين، 28 لاعبا، وذلك للدخول في معسكر تدريبي بجمهورية مصر استعدادا للمشاركة في بطولة الشان بالكاميرون 2021.

وضمت القائمة فتحي الطلحي، أحمد عزاقة، مراد الوحيشي، معاذ اللافي، ربيع اللافي، صلاح فكرون، منصور رزق، علاء القجدار،عبد العزيز نصر، حامد فرج ، عبدالله الشريف، على محمد.

كما ضمت القائمة، أمحمد مفتاح، عمران سالم، إبراهيم بو دبوس، معتز المهدي، خالد مجدي، المهدي الهوني، محمد جدور، طاهر بن عامر، معاذ العمامي، الشامخ فرج، عبد الله بلعم، زكريا الهريش، محمد مكاري، أنس المصراتي، محمد التاورغي، أحمد شلبي.

وستنطلق بطولة الشأن في الكاميرون في السابع من شهر مارس المقبل.