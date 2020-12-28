العامة للكهرباء: طرح الأحمال لن يتجاوز 3 ساعات

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصف مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء المكلف محمود رمضان، القدرة الإنتاجية مع الدخول للذروة الشتوية بـ”الجيدة”، موضحًا أن إنتاج ليبيا من الطاقة الكهربائية بلغ 5500 ميجا وات.

رمضان أكد، أن عملية طرح الأحمال لن تكون طويلة ولن تتجاوز الثلاثة ساعات، وربما تكون أقل، وذلك بعدما نجحت الشركة في إدخال العديد من الوحدات التي تم عمل صيانة لها، بالإضافة إلى محطة الخمس، ما رفع قدرة الإنتاج إلى 5500 ميجاوات من غرفة التحكم.

وأشار، إلى أن هناك العديد من المسارات التي تعمل عليها الشركة في هذه الأثناء من عمليات صيانة، مُبينًا دخول الوحدة الأولى إلى الشبكة بقدرة 100 ميجا وات، بعدما انتهى المهندسون الوطنيون من أعمال العمرة التي وصفها بـ”الجسيمة”، بالإضافة إلى دخول بعض الوحدات الصغيرة إلى الشبكة والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 15 ميجاوات للواحدة وبقدرة إجمالية حوالي 150 ميجاوات.

ولفت، إلى أن العجز ليس كبيرًا، وأن جهود الشركة الحالية تنصب حول خط الغاز الذي سيساهم في عمل محطة “أوباري” بشكل كامل، موضحًا أن بها 4 وحدات، وجاري عمل التجارب التشغيلية على الوحدتين الأولى والثانية في محطة أوباري بقدرة إنتاجية 300 ميجاوات.

ونوه إلى أن خط الغاز سينتهي قريبا جدًا، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين قام فريق العمل بإجراء التجارب التشغيلية .

وأردف “محطة أوباري الكل يعرف أنها مشروع جديد ونجحت الشركة في تشغيل وحدتين به وهما الثالثة والرابعة، لحين الانتهاء من خط الغاز الذي سيشغل الوحدتين الأولى والثانية ليتم إدخالهما على الشبكة الكهربائية بقدرة 300 ميجاوات”، مضيفًا: “هذا سيساهم في تغطية العجز البسيط الحاصل الآن على الشبكة في الذروة الشتوية”.

وتابع “هناك جهود أخرى تعمل عليها الشركة من أجل استقرار الشبكة”، لافتًا إلى أنه بالنسبة لجنوب طرابلس في انتظار التوريدات التي ستصل قريبًا لاستكمال بعض أعمال شبكة التوزيع وإرجاع التيار الكهربائي لبعض المناطق.

وأكد أن محطة جنوب طرابلس في الوقت ذاته تعمل بشكل جيد الآن، مشيرًا إلى إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الأولى بها، متوقعًا دخولها في غضون شهر ونصف إلى الشبكة الكهربائية.

كما أشار إلى أن عملية طرح الأعمال في هذه الفترة بسيطة جدًا؛ حيث ليس هناك طرح أعمال لكل الخطوط يوميًا، مكررًا بأن انقطاع التيار لا يتجاوز الثلاثة ساعات وأقل.