أمن شحات تبدأ في ضبط الأبقار السائبة

أعلنت مديرية أمن شحات للمواطنين أصحاب الأبقار أنها قامت بحملة في الأيام الماضية للقضاء على ظاهرة تواجد وانتشار الأبقار في الأحياء والشوارع في المدينة مما سببت في الإساءة للمنظر العام.

وأضافت مديرية أمن شحات أنه تم ضبط مجموعة من الأبقار، مؤكدة أنها موجودة في الحجر منذ أيام.

ونوهت المديرية أن إعلانها هذا فرصة أخيرة لأصحابها ومنحهم ثلاث أيام فقط لدفع الغرامة وتعهدهم بعدم تكرار ترك أبقارهم في شوارع المدينة والا سيتخذ الإجراء بمصادرتها نهائيًا وفقا للقانون.

وأكدت مديرية أمن شحات أن هذه الحملة مازالت ولازالت مستمرة في القضاء على هذه الظاهرة.

الجدير بالذكر أن ظاهرة ترك الأبقار سائبة في الشوارع في مدينة البيضاء وشحات والقبة أصبحت منتشرة بشكل لافت ومزعج وهي تقتات على القمامة وتنتشر فضلاتها في الشوارع.

ويشكو المواطنين في هذه المدن من عدم اتخاذ أي إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار صحية وبيئية فأغلب من يمتلكون الأبقار يعتمدون على بيع الألبان ومشتقاتها ولحومها وهي تقتات على القمامة مما يسبب أضرارًا صحية للمستهلكين دون أي رادع في غياب تامة للحرس البلدي والجهات ذات العلاقة.