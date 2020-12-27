وفد مصري يصل طرابلس

27 ديسمبر، 2020 5:41 م
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أخبار ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن وفدا مصريا يضم وكيلي وزارتي الدفاع والخارجية ونائب رئيس المخابرات المصري وصل إلى العاصمة طرابلس، للقاء عدد من مسؤولين من حكومة الوفاق.

وتأتي الزيارة بعد يوم من وصول وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، رفقة رئيس أركان الجيش التركي، يشار غولر، وعدد من قادة الجيش إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

وتباشر مصر، كافة المساعي الدبلوماسية؛ لضمان استقرار ليبيا دولة الجوار الأهم بالنسبة للقاهرة على مستوى الأمن القومي المصري والعربي، فيما تسبب التدخل التركي فيها بحالة توتر مع دعمه لحكومة الوفاق الموالية لأنقرة.

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27 ديسمبر، 2020 5:41 م
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