من طرابلس .. آكار: يهدد بقصف قوات الجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده ترتبط مع ليبيا في تاريخ يمتد إلى 500 عام، زاعما أن قواته الموجودة هناك حققت نجاحًا كبيرًا في دعم حكومة الوفاق .

وأضاف في بيان لوزارة الدفاع التركية حول زيارة وفد بلادها إلى طرابلس، أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تكمن فيمن وصفها بـ”جماعة حفتر الانقلابية” ومن يدعمها، والتي ارتكبت المجازر، حيث تم الكشف عن 21 مقبرة جماعية في ترهونة.

تهديد الوزير التركي جاء بعد ساعات من زيارة قام بها إلى طرابلس، واعتبرتها الحكومة الليبية المؤقتة بمثابة قرع لطبول الحرب.

وتابع “للأسف العالم لا يزال صامتا تجاهها، ونعتقد أن حكومة الوفاق لن تتخلى عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، لذلك، نعتقد أن التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيستمر، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إجراء التحقيق اللازم وحسابهم”.

وأوضح أن القوات المسلحة التركية نفذت أنشطة تدريب وتعاون واستشارات عسكرية في نطاق الاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق، مؤكدا أن ما يقرب من 3 آلاف ليبي تلقوا تدريبات نتيجة الدراسات.

كما انتقد العملية إيريني لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قائلا “لقد بدأوا عملية بدون أي تنسيق وتعاون مع الحكومة الشرعية في ليبيا، وبدون قرار واضح من الأمم المتحدة بشأن هذه القضية”، مضيفا: “هذه عملية منحازة ومشكوك في شرعيتها، لذلك، لا يمكن قبولها”.

وزعم أن حكومة الوفاق تدعم الحلول السياسية، بينما وصف حفتر بـ”بيدق الانقلابيين والقوى الأجنبية ولعبة الآخرين”، ويتوهم استهداف الجنود الأتراك الذين أتوا إلى المنطقة في إطار اتفاقيات ثنائية ودعوة من حكومة الوفاق، وقدموا التعاون التدريبي العسكري والمساعدات والاستشارات، على حد قوله.

وخاطب حفتر قائلا “لا يمكنك أن تصبح مشيرًا بشراء زي موحد من السوق أو ارتداء الرتب التي تلقيتها، هذه مسألة تعليم وخبرة وقلب ومعصم”، متهما إياه بمحاولة عرقلة الحوار السياسي من خلال التابعين له الذين يبذلون قصارى الجهد لوضع المحادثات والحلول السياسية في طريق مسدود نيابة عن شخص ما والتستر على مذابحه وجرائم القتل والجرائم التي ارتكبها.

وأكد أن حفتر هو المسؤول عن تدفق الدم في ليبيا، قائلاً “يجب أن يعلم مجرم الحرب والقاتل حفتر وأنصاره أنه في أي محاولة لمهاجمة العناصر التركية، فإن عناصر حفتر القاتلة ستُعتبر أهدافًا مشروعة في كل مكان.. ولا يمكنهم العثور على مكان للهروب، لذلك، يجب على الجميع الانتباه، حيث تم وقف إطلاق النار، وتجرى مفاوضات سياسية، بخلاف هذا، أي إجراء آخر خطأ”، حسب قوله .

من جانبه، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إن قواته “تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح”، في إشارة إلى القوات التركية التي تعمل لدعم حكومة الوفاق .