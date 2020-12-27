مليتة تستعرض المشارع المزمع عقدها العام المقبل

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة للنفط والغاز، محمد بن شتوان، خلال جولة قام بها رفقة أعضاء لجنة الإدارة لحقل البوري البحري، الخطط الموضوعة لتطوير إنتاج الحقل للعام المقبل.

وأطلع بن شتوان خلال الجولة على كافة المشاريع التي تم إنجازها خلال العام والمتمثلة في تجديد الرافعات الرئيسية للمنصة رقم 3، وإصدار شهادة اعتمادها من الجهات الدولية المانحة للتراخيص.

وأوضحت الشركة أن الأعمال المزمع إجراؤها العام المقبل ستتمثل في إجراء العمرة الجسيمة لوحدة توليد الطاقة الكهربائية رقم 3، وتغيير ذراع الرافعة الشرقية بالمنصة رقم 4، والتجهيز لحفر البئر رقم 49 بالمنصة رقم 4.

وتوجه بن شتوان خلال جولته إلى الخزان العائم غزة، حيث أطلعه خلالها مسؤولي الخزان عن سير العمل، وتوضيح آلية الشحن عن بعد التي تم اعتمادها كإجراء احترازي بعد انتشار وباء كورونا.