لمباشرة الإزالة والإخلاء.. طبرق تحصر المباني العشوائية التي تعرقل عمل الشركة العامة للكهرباء

أخبار ليبيا 24

أكد مجلس طبرق التسييري بأنه سيتم إزالة المباني المخالفة للمخطط العام والتي تعرقل عمل الشركة العامة للكهرباء، مشيرا إلى أنه سيتم إخلاء المباني وغرف التحكم الخاصة بالشركة والتي استغلت كسكن من قبل بعض المواطنين.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال عضو المجلس التسييري ببلدية طبرق والمكلف برئاسة لجنة الإزالة، عبدالكريم بوطابونة، بأن المجلس ناقش حصر المباني العشوائية التي تم بنائها على الكوابل الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء وكذلك غرف التحكم والمباني الخاصة بالشركة التي استغلت كسكن من قبل مواطنين.

وأكد بوطابونة، بأنه تم حصر المباني وإعداد تقرير شامل لكافة العشوائيات، مشيرا بأن التقرير تم إحالته إلى عميد البلدية لمباشرة الإزالة والإخلاء على الفور.