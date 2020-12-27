رئيس أركان الوفاق: نشكر تركيا لوقوفها معنا في صد “عدوان طرابلس”

أخبار ليبيا24

عبر رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق الفريق أول محمد الحداد عن شكره لدولة تركيا لوقوفها معهم في صد “عدوان طرابلس”.

وأضاف الحداد في كلمته بحفل تخريج الدفعة الـخمسين بالكلية العسكرية طرابلس أن تركيا وفرت لهم الدعم لمكافحة الإرهاب وصون وحدة تراب ليبيا.

وأوضح رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق أن جيشهم لن يسمح بأن تكون البلاد ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية وسيدافعون عن مدنية الدولة.

وأكد الحداد استعدادهم لصد أي عدوان مهما كان جبروته، مشددا على نواياهم في الدعوة للسلام والمحبة إلا في حال الاعتداء على البلاد والأهل فهم لن يسمحوا بذلك.

وذكر رئيس الأركان عن عزمهم بناء جيش موحد يحمي الوطن ولا ينقلب على الدستور ولا يقتل أبناء شعبه ويدمر وطنه.