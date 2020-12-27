تونس تسجل هدفا قاتلا وتطيح بآمال منتخبنا الوطني في التأهل للكان

أخبار ليبيا 24

خسر المنتخب الوطني للشباب، اليوم الأحد، فرصة التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا 2021، وذلك خسارته أمام المنتخب التونسي بهدف دون مقابل، في ختام بطولة شمال إفريقيا بتونس.

وسجل المنتخب التونسي الهدف الوحيد في اللقاء في زمن المباراة القتال وذلك في الدقيقة 84، عن طريق لاعبه شهاب العبيدي.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 5 نقاط، متساويا مع المغرب بنفس الرصيد، ليتأهلا معا إلى البطولة القارية، فيما تجمد رصيد ليبيا عند 4 نقاط، في المركز الثالث.

وكان المنتخب الوطني قد قدم أداء جيدا في البطولة وحقق الفوز على الجزائر وتفوق على المغرب وكان يحتاج إلى نتيجة التعادل أو الفوز للتأهل للنهائيات الافريقية 2021.