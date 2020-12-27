تعليم الوفاق تناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا

27 ديسمبر، 2020 3:27 م
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أخبار ليبيا 24

عقدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد “2020- 2021″، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، “إن وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة اجتمع مع مراقبي تعليم بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى، لمناقشة الخطة الدراسية والاستعداد للعام الدراسي الجديد وفق الظروف الحالية”.

وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي أن موعد بداية العام الدراسي سيكون يوم 23 يناير لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، على أن يكون يوم الثاني من يناير موعدا لعودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس.

 

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27 ديسمبر، 2020 3:27 م
18

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