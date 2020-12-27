بعد فسخ تعاقده معهم بالتراضي.. النصر يعود للتعاقد مع التاورغي وبوعجيلة

أخبار ليبيا 24

تعاقدت إدارة نادي النصر رسميا مع المهاجم عامر التاورغي، والجناح مهند بوعجيلة، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل.

وكانت قد فسخت إدارة النصر عقد اللاعبين بالتراضي بعد شهر واحد من التعاقد معهما في شهر نوفمبر الماضي.

ويعتبر التاورغي من المهاجمين الجديدن في الكرة الليبية وقدم رفقة نادي التحدي أداءً مميزا في موسم 2017 وقاده إلى التأهل للبطولة الأفريقية، في حين قدم بوعجيلة مع نادي النصر موسمين رائعين في المشاركات الأفريقية.