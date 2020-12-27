المشري وباشاغا يشاركان الجنود الأتراك في احتفالات رأس السنة الجديدة 

أخبار ليبيا 24

نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً للحفل الفني الذي أقيم بمناسبة رأس السنة الجديدة بالقاعدة التركية بمطار معيتيقة بطرابلس بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش.

وأحيا الحفل الذي حضره وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركان الجيش التركي، يشار غولر، 3 فنانين أتراك وهم: إليف بوس دوغان، وسيركان كاجري، وإيستا كاباكلي.

وفي تغريدة عبر صفحتها قالت الفنانية التركية، إيليف دوغان، “احتفلنا مع جنودنا الأتراك بمناسبة رأس السنة، من جانبه غرد الفنان التركي، سيركان كاجري، ناشرا صورة للحظة نزلوه من الطائرة الرئاسية التركية التي أقلت الوفد العسكري إلى طرابلس، معبرا عن سعادته بلقائه مع الجنود الأتراك في ليبيا.