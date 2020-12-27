الزروق يكشف أسباب إسقاط  عضوية “السباعي” و”قريش”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قال رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق إن مدير مكتبه تعرض لمضايقات من بعض الأشخاص في طرابلس.

وتعرض مدير الشؤون الإدارية لهجوم على بيته، وذلك لإجباره على استلام قرار من الرقابه الإدارية، وكان خارج الدوام الرسمي .

الزروق أضاف في تصريحات تلفزونية ” هذه الأمور تؤدي إلى انقسام، ونحن من جانبنا نريد الحفاظ على مكونات اللجنة الأولمبية” .

وعن اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الذي عقد بمصراته قال “الاجتماع ناقشنا البند الأول وكان حول إسقاط عضوية النائب الأول محسن السباعي، و البند الثاني حول إسقاط عضوية رئيس اتحاد الرماية عادل قريش .

وتابع “قام السباعي في الفترة الماضية بمخاطبة الأولمبية الدولية، متهما رئيس اللجنة الاولمبية الليبية، والأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة بتجاوزات .

وزاد “الاتهامات كانت غير منطقية وكان هناك استياء من مجلس الإدارة، وبما أن الأفعال التي قام بها كانت جسيمه فعرضنا ذلك على الجمعية العمومية بالمستندات، وقررت الجمعيه تطبيق المادة 36 الفقرة 6 من النظام الأساسي وهي إسقاطه وإبعاده عن الجمعية العمومية .

وواصل “نفس الأمر انطبق على رئيس اتحاد الرماية عادل قريش حيث كانت هناك شكاوي حول عدم تطبيقه لعدد من لوائح النظام الأساسي فتم تشكيل لجنة تقصي حقائق وكانت لجنة استماع لنسمع منه لكنه رفض الانصياع للجنة ” .

وأشار عادل قريش عنده خلل في عقد اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاده وعندما تم مخاطبته من خلال لجنة التقصي كان رده برسائل شديدة اللهجة، وقام بالسب والقذف لأعضاء اللجنة .

وختم أن عادل قريش استعمل صفحته الشخصية في اتهام رئيس اتحاد المبارزة عز الدين القاضي بتعاطي المخدرات وهذا الشيء غير لائق .