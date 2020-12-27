الاغتيالات وتاريخ وحشية الإرهاب في بنغازي

أخبار ليبيا24

شهدت بنغازي، قبل تحريرها من الجماعات الإرهابية، أيامًا دموية حيث أزهقت المئات من الأرواح خلال السنوات الأولى التي تلت سنة 2011، في ظل إخفاق الحكومة الانتقالية آنذاك في السيطرة على الوضع الأمني المتدهور.

وفي يومي 26 و27 ديسمبر شهدت بنغازي وهي ثاني أكبر المدن الليبية مقتل ضابطين في الجيش الليبي أحدهما، في هيئة الإمداد العسكري والآخر في ركن الدفاع الجوي، على أيدي مسلحين في هجومين منفصلين.

وفي يوم الخميس 26 ديسمبر 2013 اغتال مسلحون المقدم في الجيش، أحمد فتحي سويري، بإطلاق الرصاص عليه في أحد شوارع منطقة البركة وسط بنغازي.

وفي اليوم التالي، يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، لقي رائد في ركن الدفاع الجوي، محمد فرج أبريك الزوي، مصرعه كذلك على يد مسلحين أمطروه بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار، أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة في المسجد بحي السلام شرقي المدينة.

إن تصاعد العنف والقتل والاغتيال في تلك الفترة في شرق ليبيا، لا سيما في بنغازي جاء مع تزايد هجمات جماعات إرهابية دخلت إلى ليبيا مع اندلاع الثورة ضد النظام السابق سنة 2011.

وقد كان مسلسل إراقة الدماء مستمرًا بشكل يومي في بنغازي، في تلك الفترة، ومن بين ضحايا موجة الاغتيالات الوحشية التي مرت على بنغازي، صحفيون ونشطاء وقضاة ووكلاء نيابة وأفراد من القوات الأمنية والعسكرية.

وتعد الاغتيالات التي ارتكبتها جماعات إرهابية متطرفة جريمة ضد الإنسانية، وكان هدفها بالدرجة الأولى هو شيوع الفوضى والانفلات الأمني وترهيب أهالي بنغازي لإجبارهم على الخضوع لها.

لقد استغلت الجماعات المتطرفة، من النظام الأمني الضعيف والمفكك، الذي عقب أحداث الثورة في ليبيا، لقتل المزيد من الأبرياء، لإشباع وحشيتها، بمأمن من العقاب.

وفي تلك الآونة شهدت بنغازي هجمات واسعة النطاق من قبل مجموعات مسلحة، ذات مرجعية فكرية وعقائدية مختلفة، معظمها إرهابي، على أفراد الأمن والجيش والقضاة وغيرهم ممن أبدوا اعتراضهم على وجود تلك الجماعات، إضافة إلى الهجمات على مقار أجهزة الأمن الحكومية ومواقع الجيش، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

إن الجرائم التي مارسها الإرهابيين ضد الشعب الليبي هي أفعال تسببت في تهديد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، وقد استمر الوضع على ما هو عليه إلى أن انتفض الليبيين ضد هذه الآفة المدمرة للحياة.

وقد استطاع الليبيين بعد كفاح مرير، من استئصال جذور الإرهاب في بنغازي، ما مكّن أجهزة الأمن والجيش من بسط السيطرة بشكل تدريجي على المدينة، الأمر الذي أحدث استقرارًا وأمنًا وازدهارًا اقتصاديًا متناميًا.