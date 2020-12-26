نادي السويحلي بمصراتة يختتم بطولة مفتوحة لشطرنج

26 ديسمبر، 2020 2:41 م
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أخبار ليبيا 24

اختتم نادي السويحلي بمصراتة، اليوم السبت، البطولة المفتوحة الأولى لشطرنج، والتي نضمها النادي بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

وشارك في البطولة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام 31 لاعبا من مدن، طرابلس، ومصراتة، وزليتن، وزوارة، والعزيزية.

واختتمت منافسات البطولة بعد 9 جولات للشطرنج الديناميكي، حسب النظام السويسري، وحل في الترتيب الأول، خالد جعفر، بمجموع 8 نقاط كسر التعادل، وجاء في الترتيب الثاني، حسام غليو، بمجموع 6.5 نقطة كسر التعادل، فيما جاء في الترتيب الثالث، علي الشعافي بمجموع 6.5 نقطة.

يشار إلى أن ختام البطولة حضره رئيس اللجنة التسييرية لنادي السويحلي، علي صوان، وعضو اللجنة التسييرية والمكلف بالألعاب الفردية، سالم شكشاكة، ولفيف من محبي لعبة الشطرنج

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26 ديسمبر، 2020 2:41 م
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