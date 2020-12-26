عضو بلجنة “5+5”: عملية تبادل المحتجزين تمت بسلاسة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف عضو اللجنة العسكرية 5+5 التابع لحكومة الوفاق ، مصطفى يحيي، عملية تبادل الأسرى، أمس الجمعة، بالعُرس، معتبرا أن العمل كان تتويجًا لجهود المخلصين من أبناء الوطن الذين يريدون له الاستقرار وتحقيق السلام بعودة المحتجزين وإسعاد عائلاتهم.

يحيي قال- في تصريحات صحفية – أن عملية التبادل أجريت في منطقة الشويرف، وتمت بسلاسة وودية كبيرة، مبينا أن عدد المحتجزين كان 48؛ من المنطقة الغربية 15 شخصا، و33 من المنطقة الشرقية.

وحول التحديات التي تواجه اللجنة العسكرية، قال إن العمل معروف منذ البداية بأنه سيواجه صعوبة كبيرة، بجانب التصعيد الإعلامي غير المسبوق من جميع الأطراف في هذه المرحلة التي يسعون فيها لتحقيق السلم والأمن.

واختتم بقوله “نسعى بجد واجتهاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ونمشي بخطة ثابتة لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، ونسعى لتذليل العقبات بطرق اجتماعية مختلفة، وسيتم تحقيق النتائج المرغوبة بالتواصل مع جميع الأطراف”.

وجرى تبادل الأسرى تحت إشراف أعيان وقادة ميدانيين من مصراتة والزنتان والزاوية في منطقة الشويرف؛ حيث تسلمت قوات الجيش الوطني 33 أسيرًا مقابل 15 من قوات الوفاق حكومة الوفاق ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء.

وتأتي عملية تبادل الأسرى بين طرفي الصراع الليبي، ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي، والذي أقر تشكيل لجان مشتركة للعمل على دمج وحل المليشيات وفق التصنيفات التي تتوافق عليها.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما وصفته بالنجاح الكبير الذي تحقق والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إنها تغتنم هذه الفرصة لتحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في جنيف السويسرية، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.